Арбитр Федотов — о пенальти в ворота «Спартака»: очень странные дела
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Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти в ворота московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
После первого тайма подопечные Доменико Тедеско ведут со счетом 2:1.
«Судя по всему, «помощник» на VAR, как и миллионы зрителей, смотрят первую серию нового сезона сериала «Очень странные дела», — написал Федотов в Twitter.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Александр Кокорин оценил работу главного тренера «Спартака».
Александр @AShmurnov и Тимур @TimZhur,— Игорь Федотов (@fedotov1006) August 9, 2020
Судя по всему, "помощник" на VAR, как и миллионы зрителей смотрят первую серию нового сезона сериала "Очень странные дела"...#СпартакСочиhttps://t.co/pePmgP4o8k