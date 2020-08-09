Арбитр Федотов — о пенальти в ворота «Спартака»: очень странные дела

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти в ворота московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

После первого тайма подопечные Доменико Тедеско ведут со счетом 2:1.



«Судя по всему, «помощник» на VAR, как и миллионы зрителей, смотрят первую серию нового сезона сериала «Очень странные дела», — написал Федотов в Twitter.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Александр Кокорин оценил работу главного тренера «Спартака».