Мостовой назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» космической

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о подписании контракта московским «Спартаком» с нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает Rusfootball.

По его словам, 29-летний форвард не стоит тех денег, которые столичный клуб выплачивает ему в качестве заработной платы.

«Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись вдоволь, это происходило в Российской премьер-лиге (РПЛ) с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя за такие деньги, которые считаются в Европе космическими.

Но эта вина не игроков, а тех, кто платит. Это мы говорили и раньше. Не зарабатывают, а получают», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшее время.