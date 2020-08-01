Роднина не верит в возвращение Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мыслями о возвращении олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она отметила, что не окончательно завершает карьеру, а на время перестает участвовать в различных соревнованиях, потому что намерена сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

«Если вы хотите знать мое мнение, то я сомневаюсь, что она вернется. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все ее фанаты… Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон», — заявила Роднина.

Ранее сообщалось, что фигурист Ковтун высказался о решении Косторной уйти от Тутберидзе.