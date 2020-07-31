Тренер «ПСЖ» надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что верит в восстановление нападающего команды Килиана Мбаппе к матчам Лиги чемпионов. передает RMC.

Форвард получил повреждение во время финального матча Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). Он был заменен еще в первом тайме, медицинское обследование выявило повреждение лодыжки.

«Да, я все еще верю в это, но это будет маленьким чудом. Это очевидно. Каждый день на счету», — заявил специалист.

12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с итальянской «Аталантой».

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал восстановление с тренировки в бассейне.