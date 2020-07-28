Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев выложил свой первый пост в Instagram.

Голкипер в нем рассказал о причинах, повлекших его на данный поступок.

«Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня, почему. Это как любой пенальти: забьют — не забьют. Гадать не будем!

Посмотрим, что из этого получится», — написал Акинфеев.

Напомним, что в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие заняли четвертое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» на завтрашнем собрании трансферного комитета обсудит предложение нападающему Александру Кокорину.