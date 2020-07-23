Майк Тайсон и Рой Джонс обменялись колкостями в преддверии очной встречи

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший обменялись колкостями в преддверии боя, который пройдет в Лос-Анджелесе 8 сентября.

Тайсон заявил, что вызвал россиянина на бой не в шутку, и что теперь он готов по-настоящему биться за победу.

«Все, кто меня знают, могут подтвердить — я не умею убирать ногу с педали газа. Я знаю только один способ борьбы, и именно ему я буду следовать. Я не пытаюсь на этом заработать денег — все призовые уйдут на благотворительность», — отметил американец.

Джонс в ответ рассказал о своей тактике ведения боя.

«Если он не сможет меня быстро нокаутировать, то у него будут большие проблемы. Его задница будет принадлежать мне», — сказал спортсмен.

Отметим, что поединок будет состоять из восьми раундов.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пожелал российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко удачи в бою против Магомеда Исмаилова.