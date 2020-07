«Золотой мяч» в 2020 году останется без обладателя

Издание France Football подтвердило, что в 2020 году награда «Золотой мяч» не будет вручена из-за пандемии коронавируса. Об этом журнал сообщил на странице в Twitter.

Впервые за все время существования «Золотого мяча» престижная индивидуальная награда останется без обладателя. Отмечается, что из-за длительной паузы в сезоне и досрочном завершении нескольких европейских первенств нельзя объективно назвать победителя премии.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел Месси в списке претендентов на «Золотой мяч».

The Ballon d'Or will not be awarded in 2020.



Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ