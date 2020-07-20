«Золотой мяч» в 2020 году останется без обладателя
Издание France Football подтвердило, что в 2020 году награда «Золотой мяч» не будет вручена из-за пандемии коронавируса. Об этом журнал сообщил на странице в Twitter.
Впервые за все время существования «Золотого мяча» престижная индивидуальная награда останется без обладателя. Отмечается, что из-за длительной паузы в сезоне и досрочном завершении нескольких европейских первенств нельзя объективно назвать победителя премии.
В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел Месси в списке претендентов на «Золотой мяч».
The Ballon d'Or will not be awarded in 2020.— France Football (@francefootball) July 20, 2020
Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ