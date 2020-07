Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси забил пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Opta Sports.

Этот показатель является рекордным среди топ-5 европейских лиг в текущем розыгрыше.

Стоит отметить, что данное взятие ворот не позволило сине-гранатовым отметить победу в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу против «Осасуны».

Добавим, что за последние пять лет лишь в сезоне-2016/17 33-летний южноамериканец не был лучшим голеадором на стандартных положениях за пределами штрафной площади.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал четвертым в списке лучших французских бомбардиров из топ-5 лиг.

5 - Lionel Messi has scored five free kick shots in LaLiga this season, more than any other player in the Top 5 European Leagues. The Argentinian has been in the rank Top in four of the last five seasons (in 15/16 alongside Parejo & Pjianic), all except the 16/17. Protagonist. pic.twitter.com/jlDNo1Ze7p