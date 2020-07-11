Сехудо высказался о чемпионском бое Ян — Алдо в UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо поделился о предстоящем поединке россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алдо.

Спортсмены проведут поединок на «Бойцовском острове», а на кону боя будет стоять титул чемпиона промоушена в легчайшем весе, который стал вакантен после того, как его обладатель Сехудо завершил карьеру.

«Для протокола, я позволю этим двум болванам сражаться за второе место завтра вечером. Существует только бесспорный олимпийский чемпион, чемпион мира в полулегком весе и чемпион мира в легком весе, и его зовут «Трипл Си»!» — написал Сехудо в Twtter.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов назвал фаворита в бое Яна и Алдо.