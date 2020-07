Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым за 59 лет забил 25 мячей за «Ювентус» в чемпионате Италии. Об этом сообщает Gracenote.

35-летний форвард в матче 30-го утра Серии А против «Торино» записал на свой лицевой счет гол и результативную передачу, тем самым улучшив свою статистику в нынешнем сезоне. Теперь у него в 26 матчах первенства страны 25 забитых мячей и пять ассистов.

Роналду стал первым игроком «бьянконери» с сезона-1960/61, которому покорилась эта отметка.

