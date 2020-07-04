Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионате Италии.

Встреча 30-го тура Серии А против «Торино» стала для вратаря 648-й. По этому показателю 42-летний футболист превзошел достижение бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини.

В чемпионате Италии Буффон выступал за «Ювентус» и «Парму». Он является девятикратным чемпионом страны, пятикратным обладателем Кубка Италии, шестикратным победителем Суперкубка и обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира 2006 года.

Ранее Буффон рассказал о том, что он до сих пор не окончил школу.