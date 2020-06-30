Павлюченко раскритиковал игру «Спартака» в матче с ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко раскритиковал игру красно-белых в матче против ЦСКА, передает Sport24.

«Армейцы» победили со счетом 2:0.

«Это была худшая игра «Спартака» в этом сезоне. Если брать игроков, то это одинаковые по уровню команды. Но сегодня ЦСКА смотрелся посолиднее. «Спартак» же будто на поле вышел не основным составом, как будто ребят собрали и сказали: «Идите поиграйте в футбол».

Мышления ноль, не могли ничего сделать, никакой комбинационной игры, никаких контратак. До этого мы видели, что «Спартак» часто убегал в контратаки, сегодня ничего не было», — сказал Павлюченко.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).