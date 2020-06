Второй игрок отказался участвовать в рестарте сезона НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Тревор Ариза отказался принимать участие в матчах после возобновления сезона-2019/20 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом в своем Twitter написал журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Как проинформировал инсайдер, Ариза вместо доигровки сезона намерен уделить время семье и провести время с сыном, проживающим с матерью. Таким образом, он воспользовался разрешением НБА не участвовать в рестарте без штрафных санкций. В регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 32 матчах, набирая 6,0 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,6 передачи.

Первым о своем отказе доигрывать сезон объявил форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс.

Ранее сообщалось, что большинство игроков НБА поддержат решение Леброна Джеймса возобновить сезон.

Portland Trail Blazers forward Trevor Ariza is opting-out of participation in the NBA's Orlando restart of the season, committing instead to a one-month visitation window with his young son, sources tell ESPN.