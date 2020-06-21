«Спартак» потерял шансы на чемпионский титул РПЛ

Московский «Спартак» потерял шансы на чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

Об этом стало известно после того, как петербургский «Зенит» разгромил столичный ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России, который состоялся 20 июня на «ВЭБ Арене».

По окончании этой игры подопечные Сергея Семака набрали 53 очка и сохранили за собой уверенное первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды под руководством Доменико Тедеско после 23-х туров в активе 31 очко.

Таким образом, даже если сине-бело-голубые уступят во всех оставшихся матчах нынешнего сезона, а красно-белые возьмут максимальное количество очков за семь встреч, тот этого все равно не хватит для того, чтобы обойти «Зенит».

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал крупную победу над московским ЦСКА.