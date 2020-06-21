Фанаты «Зенита» могут получить административное наказание за проход на матч с ЦСКА

Фанаты петербургского «Зенита» могут получить административное наказание за попадание на матч с московским ЦСКА в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по чужим абонементам. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, несколько поклонников сине-бело-голубых приобрели у перекупщиков места за воротами, где поддерживали свою команду. Спустя некоторое время их заставили пересесть в гостевой сектор, а затем они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что матч закончился разгромной победой гостей со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру Малкома в матче против московского ЦСКА