Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о состоянии здоровья отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

«Три дня назад Нурмагомедов оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес», — цитирует Мендеса ТАСС.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова-старшего в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

Ранее глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал ход лечения Абдулманапа Нурмагомедова.