«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Вальядолидом»
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«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 0:0. Примечательно, что на 71-й минуте «Сельта» имела шанс открыть счет, однако Яго Аспас не реализовал пенальти.
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями не смог, получил желтую карточку и был заменен на 64-й минуте игры.
«Сельта» идет на 17-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 26 очков. «Вальядолид» располагается на 14-м месте, набрав 32 балла.
Ранее сообщалось, что Смолов выйдет с первых минут в матче «Сельты» с «Вальядолидом».
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Вальядолид» — «Сельта» — 0:0