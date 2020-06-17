«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Вальядолидом»

«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Примечательно, что на 71-й минуте «Сельта» имела шанс открыть счет, однако Яго Аспас не реализовал пенальти.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями не смог, получил желтую карточку и был заменен на 64-й минуте игры.

«Сельта» идет на 17-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 26 очков. «Вальядолид» располагается на 14-м месте, набрав 32 балла.

Ранее сообщалось, что Смолов выйдет с первых минут в матче «Сельты» с «Вальядолидом».

Чемпионат Испании. 29-й тур

«Вальядолид» — «Сельта» — 0:0