Серена Уильямс намерена выступить на US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс намерена выступить на Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году, сообщает BBC Radio 4.

Об этом проинформировал наставник американской спортсменки Патрик Муратоглу. US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, однако может быть отменен или перенесен из-за пандемии коронавируса. Уже известно, что ряд теннисистов выступили против его проведения.

«Конечно, она хотела бы сыграть. Игрокам приходится чрезвычайно сложно без соревнований. Она определенно вернулась в теннис, чтобы выигрывать турниры Большого шлема, это ее цель», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Александрова проиграла на выставочном турнире в Праге.