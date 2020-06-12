Тедеско рассказал о планах «Спартака» на остаток сезона

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о планах команды на остаток текущего сезона, передает WAZ.

«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперед шаг за шагом. Мы находимся в середине таблицы и стабильно набираем очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъем наверх. У нас очень молодой состав. В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», — сказал Тедеско.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают восьмое место, набрав 28 очков.



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