Гендиректор «Зенита»: мы не назначаем судей на матчи

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова Леонида Федуна, который раскритиковал решение сыграть матч 1/2 Олимп — Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, передает «Чемпионат.com».

Напомни, Федун заявил: «Понятно, что «Зенит» — тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство».

«Последовать рекомендации Леонида Арнольдовича по поводу Вилкова я не могу. Мы судей не матчи не назначаем», — ответил Медведев.

Ранее Федун раскритиковал решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.