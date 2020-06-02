CAS назвал даты рассмотрения спора по делу WADA и РУСАДА

Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 2-5 ноября, сообщается на официальном сайте CAS.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS. Первые слушания были запланированы на апрель 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на июнь.

Ранее WADA отреагировало на критику главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.