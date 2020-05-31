Леброн Джеймс высказался о беспорядках в США
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Баскетболист Леброн Джеймс высказался о беспорядках в США.
Напомним, протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.
«Почему Америка не любит нас? Это слишком грустно», — написал Джеймс в своем Twitter.
Ранее Леброна Джеймса обвинили в измене жене с 22-летней блогершей.
Why Doesn't America Love US!!!!!????TOO. ��������♂️����♂️ #HeadHighandStayStrong�������� #WeAllWeGot✊����— LeBron James (@KingJames) May 31, 2020