Леброн Джеймс высказался о беспорядках в США

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Баскетболист Леброн Джеймс высказался о беспорядках в США.

Напомним, протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.

«Почему Америка не любит нас? Это слишком грустно», — написал Джеймс в своем Twitter.

Ранее Леброна Джеймса обвинили в измене жене с 22-летней блогершей.