Баскетболист Леброн Джеймс высказался о беспорядках в США.



Напомним, протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.



«Почему Америка не любит нас? Это слишком грустно», — написал Джеймс в своем Twitter.



Ранее Леброна Джеймса обвинили в измене жене с 22-летней блогершей.