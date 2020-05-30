Бывший главный тренер сборной России оценил перспективы Семина

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы Юрия Семина на тренерском поприще. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 73-летний специалист продолжит работу в российском чемпионате.

«Будет дальше работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет. Понимаете, футбол — это такая работа.

Когда всю жизнь отдал футболу, без него уже никуда», — сказал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о том, что на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) допустят болельщиков.