Бывший главный тренер сборной России оценил перспективы Семина
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы Юрия Семина на тренерском поприще. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, 73-летний специалист продолжит работу в российском чемпионате.
«Будет дальше работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет. Понимаете, футбол — это такая работа.
Когда всю жизнь отдал футболу, без него уже никуда», — сказал Игнатьев.
Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о том, что на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) допустят болельщиков.