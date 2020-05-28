Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями

Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата России, сообщает РИА «Новости».

Также ведомство согласовало проведение игр в присутствии болельщиков, однако заполняемость стадиона должна составлять не более 10%.

Розыгрыш Российской премьер лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможность проведения матчей чемпионата России со зрителями.