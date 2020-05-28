У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

У четырех игроков московского «Локомотива» выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.

Положительный тест на инфекцию сдали Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Тимур Сулейманов.

«Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,8 млн человек.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов порассуждал о возможном возобновлении чемпионата России с болельщиками на трибунах.