Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля по итогам голосования, проведенного Olympic Channel в Twitter.

В финале россиянка победила американского фигуриста Джонни Вейра. Победительница Игр-2018 набрала 62% голосов.

В полуфинале голосования российская спортсменка обошла двукратную олимпийскую чемпионку в спринте ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%).

В четвертьфинале россиянка победила в голосовании восьмикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта (58% — 42%).

Ранее сообщалось, что Загитова начнет тренироваться в сборной позже остальных.

