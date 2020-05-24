Липман: белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира

Бывший президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман поделился мнением о том, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии и Белоруссии, передают «Известия».

«Не вызывает опасений совместное проведение чемпионата мира с Минском? Если пандемия будет снята, это коснется всех стран. Если рассматривать отдельно Белоруссию, то, конечно, она слишком смело взяла на себя право проигнорировать этот коронавирус.

Но если к следующей весне проблема исчезнет, то она исчезнет у всех. И уж точно белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира», — заявил Липман.

Напомним, мировое первенство 2020 года было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должен был состояться в Швейцарии.

Ранее защитник Игорь Ожиганов подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.