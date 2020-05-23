Американец Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом

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Американец Чейл Соннен назвал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

Американский спортсмен опубликовал видеозапись на своем YouTube-канале и составил рейтинг лучших бойцов.

Кроме Нурмагомедова туда вошли Камару Усман, Генри Сехудо, Конор Макгрегор и Аманда Нуньес.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Стипе Миочич призвал Кормье «перестать плакать».