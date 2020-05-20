Овечкина не включили в сборную действующих российских игроков НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в символическую пятерку действующих российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала HockeyBuzz.

Состав символической сборной:

Вратарь: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Защитники: Михаил Сергачев («Тампа»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»);

Форварды: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

В матчах регулярного чемпионата он забросил 706 шайб и занимает восьмое место по этому показателю.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата форвард сыграл в 68 встречах и набрал 67 (48+19) очков.

Ранее сообщалось, что свитер Овечкина продан за рекордные $66 тысяч.