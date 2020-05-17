«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.

«Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Гжегожа Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду», — цитирует Мещерякова Sportbox.

Функционер отметил, что клубу придется использовать внутренние резервы.

В нынешнем сезоне после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Мещеряков высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера.