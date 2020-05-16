Медведева объяснила уход из группы Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила причину перехода из группы российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

О прекращении сотрудничества с Тутберидзе спортсменка заявила в мае 2018 года.

«В тот момент просто хотела работать с тренером как с другом. Знала, что мы с Брайаном поймем и услышим друг друга», — заявила Медведева в прямом эфире в Instagram чемпиона Европы Флорана Амодио.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане она взяла серебро в одиночном катании и в командных соревнованиях.

Ранее Медведева рассказала о своем одиночестве.