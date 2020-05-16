«Авангард» добровольно перешел из Олимп — ФНЛ в Олимп — ПФЛ
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Курский «Авангард» добровольно перешел из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), передает «Матч ТВ».
Отмечается, что данное решение вызвано тем, что в команде сократили финансирование. Ожидается, что «Авангард» опубликует соответствующее заявление до 24 мая.
Стоит отметить, что у 12 игроков команды истекают контракты.
Ранее сообщалось о том, что розыгрыш Олимп — Кубка России по футболу возобновится 21 июня.