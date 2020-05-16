Гэтжи высказался о возможном бое с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) высказался о возможном бое с ирландцем Конором Макгрегором, передает ESPN.

Напомним, 5 мая американец одержал верх над Тони Фергюсоном и стал временным чемпионом UFC.

«Я могу выбрать между Конором и Хабибом Нурмагомедовым. Мне нечего сказать ирландцу. Он сможет со мной встретиться, если Хабиб не сможет выйти в октагон.

Мы проведем бой потом, это единственный вариант развития событий», — сказал Гэтжи.



Ранее Гэтжи выразил слова поддержки Хабибу Нурмагомедову и его отцу.