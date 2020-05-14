Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.

14 мая «железнодорожники» сообщили об отказе продлевать соглашение с наставником команды, срок которого истекает 31 мая. Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков сообщал, что специалисту предложили должность почетного главного тренера.

«Ответил отказом», — цитирует главного тренера столичной команды РИА «Новости».

Семин трижды в российской истории возглавлял «Локомотив» (1992—2005, 2009—2010, 2016—2020). Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

В нынешнем сезоне после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предлагал пост главного тренера ассистенту Семина.