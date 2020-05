Хабиб отреагировал на оскорбления Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.

Ранее бывший обладатель чемпионских титулов в двух весовых категориях назвал российского спортсмена «прячущейся крысой».

«Обнять ноги? Забыл, как я тебя вырубал, или ты пишешь в Twitter пьяным? Я полностью уничтожил тебя в поединке — в ударной технике, в борьбе, заставил тебя хватать воздух руками, и в конце ты сдался. Ну и последнее, не забывай свои слова: «Это только бизнес», — написал Хабиб в соцсетях.

Также россиянин отреагировал на пост Макгрегора, в котором ирландец высмеял фото Нурмагомедова в ванне с друзьями.

«Тебе не нравятся ноги?» — опубликовал чемпион UFC запись в Twitter.

Ранее сообщалось, что Макгрегор удалил из Twitter посты о Нурмагомедове и России.

Hug legs? Have you forgot how I knock you down, or you typing tweets drunk? Beat you in striking, parts you up in wrestling, absolutely destroy you in grappling, Made you grab air with your hands, and at the end you gave up. last one, don't forget your words 'it's only business'