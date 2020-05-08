Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение игр Евро в Петербурге

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Россия предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантии на проведение игр перенесенного чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный директор оргкомитета российской части соревнований Алексей Сорокин.

«Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством России и ведомствами проделана большая работа. Они подписаны председателем правительства и переданы в УЕФА», — заявил он.

Чемпионат Европы должен был состояться летом 2020 года в 12 городах Европы, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербург примет четыре матча — три игры группового этапа (две из которых проведет сборная России) и одну четвертьфинальную встречу.

Ранее сообщалось, что Дания подтвердила готовность Копенгагена принять матчи Евро.