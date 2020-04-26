Орещук: многие российские футболисты не заслуживают своих зарплат
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на российский футбол. Об этом сообщает RT.
По его словам, Российская премьер-лига в своем развитии может откатиться на 20 лет назад.
«Будут сильно урезаны бюджетные клубы, финансирование сократится. В то же время большое количество игроков отправится покорять зарубежные чемпионаты.
Кризис послужит хорошим толчком, ведь многие российские футболисты сейчас не заслуживают своих зарплат», — сказал Орещук.
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин оценил перспективы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в столичном «Локомотиве».