Орещук: многие российские футболисты не заслуживают своих зарплат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/515/13046515/2626242-54347537-1600-900-pic905-895x505-42875.jpg">

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на российский футбол. Об этом сообщает RT.

По его словам, Российская премьер-лига в своем развитии может откатиться на 20 лет назад.

«Будут сильно урезаны бюджетные клубы, финансирование сократится. В то же время большое количество игроков отправится покорять зарубежные чемпионаты.

Кризис послужит хорошим толчком, ведь многие российские футболисты сейчас не заслуживают своих зарплат», — сказал Орещук.

Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин оценил перспективы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в столичном «Локомотиве».