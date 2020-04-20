Кокорин рассказал, как чуть не получил Bugatti за переход в «Анжи»

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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как чуть не получил автомобиль Bugatti за переход в махачкалинский «Анжи» в 2013 году. Его слова передает Sport24.

По его словам, до получения столь щедрого подарка от тогдашнего владельца клуба Сулеймана Керимова его отделяло чуть больше двух месяцев.

«Мне давали машину просто за переход. Я продался за машину. Так получилось, что я ни разу не сыграл за клуб, и у меня еще оставался большой контракт. Я не стал наглеть и выпрашивать автомобиль», — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий каталонской «Барселоны» Боян Кркич высказался насчет возможного приглашения в клуб в качестве главного тренера легендарного Хави.