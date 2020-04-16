Тренер «Уфы» Евсеев рассказал, чем можно заняться на карантине

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram рассказал, чем можно заняться на карантине.

По его словам, отличным досугом для всей семьи могут стать настольные игры.

«Очень люблю настольные игры. Приставка лежит дома без дела. Купил, поиграл немного, а потом забросил. А посоревноваться не с компьютером, а с человеком люблю!

Шахматы, карты и монополия. То, что надо», — написал специалист.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о подготовке к чемпионату Европы 2016 года.