Тренер «Уфы» Евсеев рассказал, чем можно заняться на карантине
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram рассказал, чем можно заняться на карантине.
По его словам, отличным досугом для всей семьи могут стать настольные игры.
«Очень люблю настольные игры. Приставка лежит дома без дела. Купил, поиграл немного, а потом забросил. А посоревноваться не с компьютером, а с человеком люблю!
Шахматы, карты и монополия. То, что надо», — написал специалист.
Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о подготовке к чемпионату Европы 2016 года.
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Очень люблю настольные игры. Приставка лежит дома без дела. Купил когда-то, поиграл немного и забросил. А вот посоревноваться не с компьютером, но с человеком, люблю! Шахматы, карты и монополия. То, что надо. Таня с Полиной говорят, что я консерватор. Уговаривают попробовать поиграть в другие настольные игры. Почти решился. Наверное���� Есть такие, которые всем по душе? Как монополия. Дочка, кстати, прилично играет. На моем уровне. А вот Таня в бизнесе, честно скажу, не очень ���� #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #премьерлига #евсеев