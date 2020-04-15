Замминистра здравоохранения Италии: маловероятно, что Серия А возобновится
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Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери поделился мнением относительно возобновления чемпионата страны.
В связи с пандемией COVID-19 сезон в Серия А приостановлен на неопределенный срок.
«Маловероятно, что чемпионат возобновится», — приводит слова Силери журналист Танкреди Палмери у себя Twitter-аккаунте.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2 млн человек.
Ранее гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио».