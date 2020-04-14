<img src="//img.gazeta.ru/files3/669/13000669/2020-03-01T205434Z_579772026_RC28BF9TIWFD_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-MAD-FCB-REPORT-pic905-895x505-33339.jpg">

«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента Эмили Русо, сообщает официальный сайт каталонской команды.

Такое решение связно со словами Русо о том, что в клубе существует коррупция, к которой причастен кто-то из руководства команды. Русо был среди тех шести директоров «Барселоны», которые подали в отставку несколько дней назад.

«Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд», — сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует продавать Комана в «Барселону».