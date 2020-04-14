«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента
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«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента Эмили Русо, сообщает официальный сайт каталонской команды.
Такое решение связно со словами Русо о том, что в клубе существует коррупция, к которой причастен кто-то из руководства команды. Русо был среди тех шести директоров «Барселоны», которые подали в отставку несколько дней назад.
«Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд», — сказано в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует продавать Комана в «Барселону».