Овечкин на карантине смотрит за победой «Вашингтона» в Кубке Стэнли
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время карантина смотрел победные матчи команды в Кубке Стэнли, сообщает «Спорт-Экспресс».
NBC Sports Washington показал матчи в плей-офф НХЛ в сезоне-2017/18, которые привели «Кэпиталз» к победе в Кубке Стэнли.
Овечкин, который является капитаном команды, смотрел за ходом игр и опубликовал в своих Stories несколько видео, подписав «Что за время».
Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА продолжит карьеру в НХЛ.