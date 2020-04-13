Овечкин на карантине смотрит за победой «Вашингтона» в Кубке Стэнли

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время карантина смотрел победные матчи команды в Кубке Стэнли, сообщает «Спорт-Экспресс».

NBC Sports Washington показал матчи в плей-офф НХЛ в сезоне-2017/18, которые привели «Кэпиталз» к победе в Кубке Стэнли.

Овечкин, который является капитаном команды, смотрел за ходом игр и опубликовал в своих Stories несколько видео, подписав «Что за время».

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА продолжит карьеру в НХЛ.