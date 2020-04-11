Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения Евро-2021

<img src="//img.gazeta.ru/files3/478/12841478/RIAN_6090759.HR-pic905-895x505-84864.jpg">

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения чемпионата Европы по футболу в 2021 году, сообщает ТАСС.

Об этом заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов, отметив, что об этом решении уже уведомлены Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В Санкт-Петербурге должны были состояться три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

«Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», — отметил Кириллов.

Европейское первенство было перенесено с лета 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса.