ЦСКА потеряет 300 млн, если сезон не будет доигран

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о финансовых последствиях для клуба, если сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет доигран, передает «СЭ».

По его словам, в этом случае армейцы потеряют до 300 млн рублей. При этом функционер отметил, что не понимает, как продолжить сезон можно при пустых трибунах.

«Получается, все равно футболисты, врачи, массажисты, технический персонал будут подвергаться опасности заразиться? Я, конечно, сейчас утрирую, но мне не совсем понятна логика данного предложения. Если нельзя собираться на массовые мероприятия, то это касается всех, включая спортсменов», — заявил Бабаев.

Ранее ЦСКА официально подтвердил снижение зарплат футболистов.