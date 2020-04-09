Футболистам грозят психические заболевания из-за коронавируса

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Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн заявил, что из-за пандемии вырастает риск психических заболеваний среди игроков, передает Reuters.

По его словам, из исследований ясно, что существуют повышенные риски для беспокойства и различные психологические проблемы для футболистов по сравнению с населением в целом, потому что для большинства из них это напряженная и нестабильная работа. А коронавирус усугубляет эту ситуацию.

«Сейчас есть много молодых людей, которые остались одни и находятся вдали от родины. У них часто нет поддержки, а многие из них заключают трудовые договоры сроком на 1 год. Это создает огромное беспокойство по поводу того, получат ли они какой-либо доход после этого сезона», — заявил глава FIFPro.

Ранее сообщалось, что больной коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой.