Футболистам грозят психические заболевания из-за коронавируса
Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн заявил, что из-за пандемии вырастает риск психических заболеваний среди игроков, передает Reuters.
По его словам, из исследований ясно, что существуют повышенные риски для беспокойства и различные психологические проблемы для футболистов по сравнению с населением в целом, потому что для большинства из них это напряженная и нестабильная работа. А коронавирус усугубляет эту ситуацию.
«Сейчас есть много молодых людей, которые остались одни и находятся вдали от родины. У них часто нет поддержки, а многие из них заключают трудовые договоры сроком на 1 год. Это создает огромное беспокойство по поводу того, получат ли они какой-либо доход после этого сезона», — заявил глава FIFPro.
Ранее сообщалось, что больной коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой.