«Сельта» Смолова объявила о снижении зарплат футболистов

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Испанская «Сельта» приняла решение снизить зарплаты футболистов в связи с тяжелой финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

В пресс-релизе галисийцев сказано, что части окладов также будут лишены члены тренерского и медицинского штабов и руководители команды. О какой именно степени снижения зарплат идет речь — неизвестно.

За «Сельту» с зимы выступает российский нападающий Федор Смолов, которого клуб арендовал у московского «Локомотива». 5 апреля клуб разрешил форварду вернуться в Москву частным рейсом. Испания стала одним из эпицентров распространения COVID-19 в Европе: в стране зафиксировано более 152 тыс. случаев заражения, 15 тыс. человек скончались.

Ранее Смолов пообещал не нарушать карантин в Москве.