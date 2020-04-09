«Сельта» Смолова объявила о снижении зарплат футболистов
Испанская «Сельта» приняла решение снизить зарплаты футболистов в связи с тяжелой финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
В пресс-релизе галисийцев сказано, что части окладов также будут лишены члены тренерского и медицинского штабов и руководители команды. О какой именно степени снижения зарплат идет речь — неизвестно.
За «Сельту» с зимы выступает российский нападающий Федор Смолов, которого клуб арендовал у московского «Локомотива». 5 апреля клуб разрешил форварду вернуться в Москву частным рейсом. Испания стала одним из эпицентров распространения COVID-19 в Европе: в стране зафиксировано более 152 тыс. случаев заражения, 15 тыс. человек скончались.