Впервые в истории хоккея женщина стала генменеджером клуба
Швейцарский клуб «Берн» назначил генеральным менеджером экс-хоккеистку сборной страны Флоренс Шеллинг, передает официальный сайт команды.
Бывшая спортсменка стала первой в истории хоккея женщиной, занявшей этот пост.
Незадолго до этого Шеллинг первой из хоккеисток провела матч в чемпионате Швейцарии среди мужчин.
Стоит отметить, что в 2018 году Флоренс завершила карьеру, после чего работала наставником женской юниорской сборной Швейцарии.
Ранее воспитанник санкт-петербургского СКА Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ.