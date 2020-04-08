Впервые в истории хоккея женщина стала генменеджером клуба

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Швейцарский клуб «Берн» назначил генеральным менеджером экс-хоккеистку сборной страны Флоренс Шеллинг, передает официальный сайт команды.

Бывшая спортсменка стала первой в истории хоккея женщиной, занявшей этот пост.

Незадолго до этого Шеллинг первой из хоккеисток провела матч в чемпионате Швейцарии среди мужчин.

Стоит отметить, что в 2018 году Флоренс завершила карьеру, после чего работала наставником женской юниорской сборной Швейцарии.

Ранее воспитанник санкт-петербургского СКА Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ.