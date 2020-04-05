Хавбек «Аякса» ответил на вопрос о переходе в «Реал»

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Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек ответил на вопрос о переходе в мадридский «Реал», передает Mundo Deportivo.

Мадридский клуб является основным претендентом на игрока, которому 22 года, однако также в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ювентус».

«Играть на солнце всегда приятно, но нет, я еще не начал брать уроки испанского языка. Я должен вписаться в их игровую систему, и, конечно же, понимать, сколько минут мне дадут сыграть», — заявил футболист.

Ранее бывший футболист сборной Египта Мидо высказался о том, что мадридский «Реал» дважды назначил главным тренером Зинедина Зидана.