Дзюба призвал не путать слабоумие и отвагу
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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба призвал серьезнее относиться к ситуации с пандемией коронавируса. Его слова передает «СЭ».
По мнению форварда, в Италии граждане сильно недооценили опасность новой инфекции, из-за чего пострадало большое число людей.
«У нас самая находчивая нация! Сколько лозунгов было о том, что коронавирус нам не страшен. В Италии тоже так говорили и смеялись. Теперь вот что с ними происходит.
Слабоумие и отвага — многие путают эти вещи», — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплат из-за паузы в чемпионате России.