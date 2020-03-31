CAS проведет слушания по делу WADA и РУСАДА в июле
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Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен рассмотреть дело Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на неделе, которая начнtтся с 6 июля.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.
«Сегодня ПКР получил информацию CAS, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года. ПКР и российские паралимпийцы выступят третьими лицами в этом споре», — отметил Рожков.
Напомним, что в декабре 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляцией с базой данных Московской лаборатории.
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